Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Bom exemplo
Notícia

Município da Campanha zera fila da educação infantil

Dom Pedrito viabilizou vagas em creches e pré-escolas, acabando com a espera de 185 crianças

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS