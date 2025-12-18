Município da Campanha zera fila da educação infantil

Creches e pré-escolas de Dom Pedrito estarão cheias em 2026. Laís Miranda / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Situação enfrentada por quase metade dos municípios gaúchos, a fila por vagas na rede municipal não será mais um problema para Dom Pedrito a partir de 2026. No primeiro ano de mandato, o prefeito Diego Cruz, o Guiga, reorganizou a rede e nomeou novos servidores para a Educação, e acabou com a espera de quase 200 famílias.

Durante o ano, foram chamados mais de 25 professores e 20 monitores aprovados em concurso, totalizando uma equipe de apoio de 60 monitores nas escolas infantis. A prefeitura também implementou uma central de vagas e um sistema de inscrições online para monitoramento da lista de espera.

Em julho, o município conseguiu acabar com a fila de espera na pré-escola para crianças entre quatro e cinco anos. A cidade agora encerra o ano com todas as crianças entre zero e três anos matriculadas em creches.

— Pela primeira vez, Dom Pedrito iniciará o ano letivo, em 2026, com vaga para todas as crianças. Não é só abrir vaga, é organizar a casa para garantir dignidade às famílias e às crianças — destacou o prefeito.

Para o próximo ano letivo, o Executivo projeta a oferta de 382 novas vagas. A expansão foi viabilizada pela transferência de uma escola da rede estadual para o município e pelo remanejamento de turmas de pré-escola para instituições de Ensino Fundamental, liberando espaço nas escolas infantis para berçário e maternal.