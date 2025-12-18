Ministro da Saúde fará bate e volta em Porto Alegre para iniciar obras e anunciar investimentos em hospitais

Ministro Alexandre Padilha terá agenda cheia em Porto Alegre no sábado (20). Mauro PIMENTEL / AFP

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em um bate e volta a Porto Alegre no próximo sábado (20), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vai assinar o contrato para construção do Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia (CADT). Serão investidos R$ 230,2 milhões com recursos do Novo PAC no espaço, que integra o complexo do novo hospital do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), cujo projeto está orçado em R$ 1 bilhão. Na Capital, Padilha vai lançar a pedra fundamental da obra do CADT.

A manhã de Padilha será de agenda lotada. Após assinar o contrato do novo centro, o ministro participa da inauguração de 23 leitos de internação para braquiterapia (um tipo de radioterapia) nas enfermarias do Hospital Nossa Senhora da Conceição.

Antes do meio-dia, Alexandre Padilha participa da posse da nova diretoria de atenção à saúde do GHC, e aproveita a solenidade para assinar a adesão de seis municípios (Porto Alegre, Canoas, Guaíba, Taquara, Rio Grande e São Lourenço do Sul) ao programa Agora Tem Especialistas, organizado pelo Ministério da Saúde para auxiliar na redução de filas no SUS.