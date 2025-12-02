Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Ela tem a força
Análise

Michelle ganha primeiro round na briga com filhos de Bolsonaro

Acordo alinhavado entre o PL e Ciro Gomes, no Ceará, foi suspenso temporariamente depois das críticas da ex-primeira-dama

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS