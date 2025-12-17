Melo se irrita com vereadores e alerta para consequências de não votar projeto do IPTU

Prefeito Sebastião Melo reagiu ao novo adiamento da proposta que altera a cobrança de IPTU em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com maioria folgada na Câmara de Porto Alegre, às custas da indicação de centenas de cargos pelos partidos aliados, o prefeito Sebastião Melo amargou nesta quarta-feira (17) uma derrota anunciada. Depois de a Câmara decidir que não votará neste ano o projeto que altera a Planta Genérica de Valores dos Imóveis, que aumentaria o IPTU para 5% dos imóveis, o prefeito encaminhou à coluna uma mensagem com o título “Não decidir é uma decisão”.

No texto, o prefeito alertou para as consequências da não aprovação do projeto, cuja votação foi adiada por um pedido de vista de Márcio Bins Ely (PDT) e que o governo aceitou porque não tinha os votos necessários. Uma rebelião dos vereadores da direita contra o aumento do IPTU para 46 mil imóveis (5% do total) impediu a votação.

Melo tentou conquistar os votos da esquerda, com o argumento de que o projeto reduziria o valor do imposto para 173 mil imóveis 20% do total, mas não convenceu os vereadores adversários. Para 643 mil imóveis (75% do total), o valor do imposto seria muito semelhante ao atual.

“Esse ajuste — de no máximo 10% —, permitiria a manutenção dos incentivos fiscais necessários para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da cidade, especialmente no Centro Histórico e 4º Distrito”, escreveu o prefeito.

Melo listou as consequências da não aprovação do projeto:

serão suspensos os benefícios fiscais de ITBI e IPTU para os imóveis existentes no 4º Distrito;

não haverá acréscimo de benefícios para o bairro Anchieta;

os hotéis do Centro Histórico e do 4º Distrito voltarão a pagar alíquota normal de IPTU;

não haverá implementação dos incentivos previstos no Programa Centro+;

a remissão de dívidas para entidades devedoras sofrerá veto do Poder Executivo.

“Reafirmamos nossa firme disposição de continuar trabalhando pelo desenvolvimento econômico da cidade e manter abertos todos os canais de diálogo com a Câmara Municipal e os porto-alegrenses", concluiu o prefeito.

Transparência

À coluna, o vereador Ramiro Rosário (Novo) — que integra a base do governo, mas é contrário ao projeto — afirmou que a nota do prefeito apresenta uma "informação imprecisa".

— O projeto do governo previa 10% de trava anual por três anos, o que acarreta 30%. Mais a correção monetária, em três anos, chegaria até 50% de aumento para muitos imóveis que não sabemos quais são. O grande problema foi a falta de transparência. Quais imóveis seriam atingidos? Qual o valor? Perguntas que não foram respondidas.

