Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Mudança
Melo nomeia interino após saída de Fernanda Barth da prefeitura

Secretária do Desenvolvimento Econômico retomou seu mandato de vereadora para focar na pré-campanha de 2026

Henrique Ternus

