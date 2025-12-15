Melo nomeia interino após saída de Fernanda Barth da prefeitura

Tisbierek assumiu como suplente de vereador em 2020. Leonardo Contursi / CMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Filipe Tisbierek foi nomeado nesta segunda-feira (15) para assumir interinamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre. Até então adjunto da pasta, Tisbierek ocupa a vaga deixada por Fernanda Barth (PL), que retomou seu mandato de vereadora na Capital para se dedicar à pré-candidatura a deputada federal em 2026.

Tisbierek ficará responsável pela pasta até o Partido Liberal indicar um novo nome para a vaga, o que será costurado juntamente com o prefeito Sebastião Melo. No Executivo, não há um prazo definido para oficializar o substituto.

Leia Mais Eleição desfalca governos de Leite e Melo; veja quais secretários devem deixar seus cargos para concorrer em 2026

O presidente do PL em Porto Alegre, deputado Luciano Zucco, disse à coluna que um nome já foi definido pelo partido, mas manteve segredo pois ainda não foi apresentado a Melo. Entre as pistas, Zucco revelou que se trata de um ex-integrante da equipe do ex-ministro da Economia Paulo Guedes, articulado junto com empresários gaúchos e o grupo Transforma RS.

Zucco disse ainda que não têm pressa em anunciar o nome e que confiam no adjunto, que tem feito um "bom trabalho".