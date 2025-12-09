MDB formaliza proposta de aliança com o PP para eleições no RS

Vice-governador (E) e Covatti Filho são pré-candidatos ao governo. Joel Vargas / Divulgação

A aliança oferecida por Gabriel Souza (MDB) a Covatti Filho (PP) na semana passada foi formalizada nesta segunda-feira (8), pela direção estadual do MDB. Assinada por Gabriel e pelo presidente do partido, deputado Vilmar Zanchin, a "proposta de construção política" garante aos progressistas duas vagas na chapa majoritária, dentre as candidaturas a governador, vice ou ao Senado.

Em uma carta de três páginas, o MDB resgata a trajetória de parceria entre os dois partidos, desde o início do governo de José Ivo Sartori em 2015 e mantida durante as duas gestões de Eduardo Leite. O texto também enfatiza a "identidade comunitária" compartilhada pelas duas legendas e a forte presença municipal dos dois partidos, que, juntos, administram 58% das cidades do Estado.

Além das vagas na chapa, a proposta também prevê que ambos os partidos mantenham suas pré-candidaturas até março, quando as direções fariam uma avaliação do cenário para definir, conjuntamente, o nome "mais competitivo e representativo" para liderar o projeto. O PP lançou Covattinho e o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, enquanto o MDB oficializou Gabriel Souza, que conta com o apoio de Eduardo Leite.

Apesar de Gabriel ter dito à coluna que, se for o caso, não teria problemas em abrir mão da sua candidatura a governador, o MDB evita este discurso internamente para manter o nome do vice-governador em relevância.

O terceiro e último item da proposta emedebista oferece uma aliança a longo prazo, sem limitar a união dos partidos à eleição de 2026.

"Chegou a hora de unir, de forma madura e responsável, as duas maiores forças políticas do Rio Grande do Sul em torno de um projeto de Estado que supere diferenças locais e coloque, acima de tudo, o progresso, a esperança e o futuro dos gaúchos", diz trecho da carta.