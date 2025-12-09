Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Corrida pelo Piratini
Notícia

MDB formaliza proposta de aliança com o PP para eleições no RS

Partido do vice-governador Gabriel Souza ofereceu aos progressistas duas vagas na chapa majoritária

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS