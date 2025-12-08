Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Mudança
Notícia

Maurício Marcon assina ficha no PL, que passa a ter maior número de gaúchos em Brasília

Deputado de Caxias do Sul acertou troca de partido em dezembro do ano passado, e recebeu anuência do Podemos para não perder mandato

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS