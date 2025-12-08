Maurício Marcon assina ficha no PL, que passa a ter maior número de gaúchos em Brasília

Marcon (centro) assinou ficha ao lado de Cherini, Zucco e outros líderes do PL. Bruno Biguá / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Troca acertada há quase um ano, o deputado Maurício Marcon assinou ficha de filiação ao Partido Liberal, que agora passa a ser a bancada mais numerosa entre os gaúchos em Brasília. O ato foi realizado durante a manhã desta segunda-feira (8), na sede do PL em Porto Alegre, ao lado do presidente estadual Giovani Cherini e do deputado Luciano Zucco.

Além de Marcon, que deixou o Podemos, os liberais confirmaram em agosto a filiação do deputado Osmar Terra, que saiu do MDB atritado com os antigos correligionários. Com a entrada da dupla, o PL pulou de cinco parlamentares para sete, e ultrapassou o PT (que tem seis deputados) em representatividade na bancada gaúcha.

Natural de Caxias do Sul, Marcon era vereador em 2022 quando foi o sétimo candidato mais votado para deputado federal no Rio Grande do Sul, com 140.634 votos. Defensor aguerrido de Jair Bolsonaro e da direita, o deputado fez campanha para o candidato caxiense do PL, Maurício Scalco, na eleição municipal do ano passado. Scalco foi derrotado pelo prefeito Adiló Didomenico (PSDB).

— Foi uma filiação esperada. Afinal, os valores e princípios que eu defendo tem um número que os representa, que é o 22. Como deputado federal conservador, não poderia estar em outro partido a não ser o PL. Temos desafios grandes, começando por Caxias do Sul e em todo o Brasil, para que a gente endireite não só a cidade como o restante do nosso país — celebrou Marcon, após a filiação.

Scalco, que comanda o PL em Caxias, comemorou a filiação do antigo parceiro de bancada — ambos foram eleitos vereadores pelo Novo em 2020 —, e disse à coluna que Marcon é um "ótimo reforço ao time do PL".

Podemos tenta não fica para trás

Mesmo com Marcon de saída, o Podemos — que deu carta de anuência para que o deputado trocasse de partido antes de janela em março sem que perdesse o mandato — tenta se manter forte na construção da nominata para 2026.

Leia Mais Repercussão negativa abate candidatura de Flávio Bolsonaro na largada

Na tarde desta segunda, a ex-prefeita de Sapiranga Corinha Molling assina ficha no Podemos para disputar uma cadeira como deputada federal no ano que vem. Ela disputou a eleição municipal de 2024 pelo União Brasil como candidata a vice-prefeita, na chapa com Adriano Oliveira (PSD) que não venceu. Corinha é casada com o ex-deputado Renato Molling, que não deve acompanhar a troca de partido da esposa.