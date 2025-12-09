Manuela d’Ávila assina filiação no PSOL: “Me sinto em casa”

Ato ocorreu no Centro Histórico de Porto Alegre. Henrique Ternus / Agência RBS

Mais de um ano após oficializar sua saída do PCdoB, partido ao qual era filiada desde 2001, Manuela d’Ávila está de casa nova. A ex-deputada e pré-candidata ao Senado assinou ficha no PSOL, em ato simbólico no Centro Histórico de Porto Alegre, no início da tarde desta terça-feira (9).

O evento, que inicialmente seria um samba à noite com a militância, teve de ser adaptado em função da previsão de chuva forte na Capital, causada pela passagem de um ciclone pelo Estado.

Pelo PSOL, Manuela vai concorrer a uma das duas cadeiras em disputa no Senado. Ela estará na chapa da esquerda, liderada pelo PT, que confirmou recentemente Edegar Pretto como pré-candidato ao Piratini e Paulo Pimenta na disputa pela segunda vaga de senador.

— Não fiz uma escolha por disputa eleitoral, fiz uma escolha de vida. Fui muitas coisas na vida, mas nenhuma foi melhor do que ser militante. Me sinto em casa no PSOL — celebrou Manuela.

Manuela é pré-candidata ao Senado. Henrique Ternus / Agência RBS

A fala dela foi antecedida por companheiros de partido e aliados (como Henrique Fontana, secretário do PT), que exaltaram e celebraram a nova “contratação” para o partido. As manifestações destacaram a trajetória política da ex-deputada e todos trataram a filiação como um “momento histórico” para o PSOL.

— Estamos recebendo nas nossas fileiras uma das maiores lideranças que a esquerda brasileira produziu nas últimas duas décadas. Manu está abrindo um novo caminho para o PSOL — ressaltou o deputado Matheus Gomes, que é amigo de Manuela e articulou a filiação nos últimos meses.