Maniqueísmo da esquerda e da direita impede o Brasil de evoluir

Os antropólogos, sociólogos e filósofos do futuro haverão de identificar, no estudo do nosso tempo, o momento em que o Brasil se transformou numa sociedade de lunáticos. Neste finalzinho de 2025, a sensação que se tem, analisando o comportamento de manada da esquerda e da direita, é de que estamos vivendo numa caverna digital, em que o comportamento primitivo interdita o diálogo.
O caso do ministro Alexandre de Moraes e suas relações com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ilustra esse maniqueísmo que em nada contribui para qualificar o Executivo, o Legislativo e o Judiciário
Criticar Moraes em razão do contrato milionário do escritório de advocacia de sua esposa e filhos com o encrencado Banco Master não torna você um bolsonarista, como imaginam setores mais radicais da esquerda. O fato de Moraes estar na berlinda por causa do mesmo Banco Master não anula o que ele fez de certo nos últimos anos, em defesa da democracia.
Sim, senhoras e senhores. Temos de reconhecer que o ministro foi valente na presidência do Tribunal Superior Eleitoral e impediu que os silvineis e bolsonaros da vida conseguissem subverter a vontade do eleitor à margem da lei.
O ministro indicado por Michel Temer (contra a vontade do PT, registre-se) tem erros e acertos. Se pediu ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para autorizar um negócio que salvaria o Master da liquidação, isso não pode servir de motivo para alguém achar que o julgamento dos envolvidos na trama golpista deva ser anulado. O ministro nega ter feito qualquer gestão em favor do Master, mas não há como esconder suas relações com Daniel Vorcaro.
Além do contrato de R$ 130 milhões de Viviane Barci de Moraes, surge agora a informação, dada pelo jornalista Lauro Jardim, de que Xandão participou de um jantar na mansão de R$ 36 milhões de Vorcaro, ao lado de duas dezenas de políticos do centrão.
Jantar na casa de um banqueiro que mais tarde viria a quebrar não torna ninguém culpado – até porque os ministros dos tribunais superiores têm uma vida social bastante ativa em Brasília. O problema de Moraes é a soma dos fatores – do contrato da mulher à demora em desmentir a reportagem da jornalista Malu Gaspar, passando pela nota incompleta, que nada falou do Master e teve de ser reescrita por ele, até o dito jantar, sem contar os atos de outros ministros que acabam por enxovalhar a imagem do Supremo Tribunal Federal.
Hoje, há mais elementos para se questionar a conduta de Dias Toffoli do que a de Moraes, mas ele é a figura que, no Supremo, desperta amor e ódio. É o mais popular e o mais impopular, o único que 10 entre 10 brasileiros reconhecem ao ver uma foto de relance.
Nessa toada maniqueísta, você não tem direito a ponderar sobre o trabalho dos jornalistas. Exige-se que tome partido. Ou você é time Malu Gaspar ou é torcida de Daniela Lima, como se as duas profissionais estivessem num ringue.
Repete-se o que aconteceu com a Lava-Jato. Assim como Alexandre de Moraes, o juiz Sergio Moro foi senhor do raio e do trovão por meses e meses. Viajava pelo país protegido por um esquema de segurança digno de chefe de Estado. Era o deus dos antipetistas e o demônio dos petistas. Condenou Lula, tirou-o do jogo em 2018 e, assim, Jair Bolsonaro foi eleito.
Moro não hesitou em trocar a toga pelo cargo de ministro da Justiça, e a figura mítica virou um senador de poucas luzes. Nos escombros da Lava-Jato, ainda se encontram esqueletos de medidas adotadas por Moro e Deltan Dallagnol ao arrepio da lei, mas suas iniquidades não apagam o fato de que houve desvio de bilhões da Petrobras, que empreiteiras combinavam licitações e pagavam propina a agentes públicos.
Houve corrupção, dinheiro público desviado foi devolvido e corruptores confessaram seus crimes. Não é uma narrativa. São fatos. E, se as condenações foram anuladas por questões formais, a culpa não é dos jornalistas que à época trabalharam com o material disponível, incluindo vazamentos seletivos de quebras de sigilo.
Deveríamos ter sido mais cautelosos? Sim. Sempre é possível aprender com os erros, principalmente para não sermos enganados por quem tem interesses políticos ou econômicos em jogo.