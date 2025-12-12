Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Nos EUA
Opinião

Mais uma derrota para a coleção de Eduardo Bolsonaro

Retirada de Alexandre de Moraes e de sua esposa Viviane da Lei Magnitsky se soma à revogação de parte do tarifaço

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS