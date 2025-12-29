Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Até que enfim
Opinião

Mais três anos para a ponte do Guaíba ser concluída de fato

Edital publicando no Diário Oficial desta segunda-feira prevê retomada das obras em 2026

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS