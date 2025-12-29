Mais três anos para a ponte do Guaíba ser concluída de fato

Inaugurada sem estar pronta em 2020, nova ponte do Guaíba finalmente ganha prazo para ficar pronta. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O extrato do edital para a conclusão da “nova” ponte do Guaíba, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (29), deveria ser emoldurado como um símbolo do que não deveriam ser as obras públicas no Brasil. A ponte foi inaugurada no final de 2020, mas sem quatro das alças previstas no projeto. Só agora foi publicado o edital para a conclusão dessas alças e de novas intervenções consideradas necessárias após a enchente, com prazo previsto de conclusão em três anos.

O mundo dá tantas voltas que quando a obra começou, em 2014, no governo de Dilma Rousseff, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) era Tarcísio Gomes de Freitas e estava no ato em que foi cravada a primeira estaca. Dilma foi reeleita, sofreu impeachment em 2016, mas o então presidente Michel Temer seguiu tocando a obra. Graças ao emprenho do então ministro Carlos Marun, quando Temer transmitiu o governo a Jair Bolsonaro a ponte estava com mais de 90% das obras concluídas.

Tarcísio, agora na condição de ministro dos Transportes, inaugurou a ponte ao lado de Bolsonaro, em 2020, e as quatro alças seguiram inacabadas, como um monumento à incompetência. Não era só o problema de dinheiro para as obras, mas de realocação de mais de 800 famílias das vilas Tio Zeca, Areia, Voluntários e Beco X.

Eleito novamente em 2022, o presidente Lula prometeu prioridade, mas só agora, entrando no último ano de governo, conseguiu lançar o edital. Por que só neste final de ano? Porque só agora se conseguiu uma solução para a reacomodação das famílias.

O milagre foi possível porque se fez o que deveria ser a regra e não a exceção. Os governos municipal, estadual e federal trabalharam juntos para resolver o problema de moradia das famílias. Paradoxalmente, foi a enchente de 2024 que acelerou o processo. A área ficou totalmente alagada e o governo entendeu a urgência de resolver o problema das 700 famílias que ali viviam em maio de 2024.

O diretor-geral do Demhab, André Machado, trabalhou em sintonia com o então ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, e depois com seu substituto, Maneco Hassen, indicando áreas para a realocação das famílias. O pulo do gato foi o programa Compra Assistida, que permitiu aos moradores escolherem um imóvel de até R$ 200 mil, em vez de esperar pela conclusão de um conjunto habitacional. Por fim, a criação do programa “Estadia Ponte”, envolvendo o governo estadual, prevê o pagamento de um aluguel enquanto não é assinado o contrato para a moradia definitiva.

Hoje, são 99 famílias recebendo o “Estadia Ponte”. Das 844 famílias cadastradas pelo Dnit, 633 já assinaram o contrato de compra da casa nova, 150 são elegíveis e ainda não assinaram e para os outros estão sendo buscadas soluções. As casas desocupadas são destruídas, para que não voltem a ser invadidas.

André Machado destaca ainda a importância dos líderes comunitários, que se envolveram na busca da solução e ajudaram a combater as fraudes, identificando quem tentava se passar por morador para ganhar a casa, mesmo nunca tendo vivido na área.

A expectativa agora é que a troca de governo não pare tudo outra vez. Pimenta garante que com o edital integrado, prevendo inclusive a recuperação das estruturas pré-moldadas que ficaram abandonadas todos esses anos, a ponte, que deveria ter ficado pronta em 2017, será finalmente concluída.