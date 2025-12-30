Lula e Trump, a imagem mais significativa para a política brasileira em 2025

Encontro entre Donald Trump e Lula ocorreu em 26 de outubro, em Kuala Lumpur, na Malásia. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Qual a imagem mais significativa da política brasileira em 2025? A coluna elegeu a do encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump, na Malásia, por ser aquela que no início do ano parecia a mais improvável. Haverá quem considere mais relevante a do ex-presidente Jair Bolsonaro preso, pelo recado que transmite a futuros golpistas, mas quando 2025 começou a condenação e a prisão eram previsíveis. Não se sabia a data do julgamento nem a duração das penas, mas poucos duvidavam que a tentativa de golpe encabeçada por Bolsonaro ficasse impune.

Um encontro presencial entre Lula e Trump no primeiro ano do governo republicano soava improvável por três motivos principais: a ausência de afinidade entre os dois, o fato de o Brasil não estar entre as prioridades dos Estados Unidos e a falta de vontade do presidente brasileiro para tomar a iniciativa da aproximação, já que torcera pela democrata Kamala Harris. Quando veio o tarifaço, na metade do ano, com a justificativa de que seria uma retaliação pelo processo contra Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, a relação azedou de vez.

A diplomacia brasileira e o vice-presidente Geraldo Alckmin trabalharam para convencer Lula a não optar pela retaliação. O presidente brasileiro defendia o diálogo, mas não tomava a iniciativa de pedir uma reunião, temendo ser humilhado por Trump como fora Volodimir Zelensky meses antes na Casa Branca.

Veio então a Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, e a surpresa. Trump deu o primeiro passo, dizendo que encontrara Lula nos bastidores e que pintou uma “química”. Estava aberto o caminho para um telefonema e o primeiro encontro, em território neutro, na Malásia. O resultado, e daí a importância do encontro, é que Trump revogou a maior parte do tarifaço, não pela “química”, mas pela matemática. A sobretaxa aos produtos brasileiros estava encarecendo a vida dos americanos e a revisão era necessária para apaziguar os ânimos internamente.

Para Lula, o distensionamento foi positivo pelo lado econômico, com a redução dos prejuízos dos exportadores, e pelo contexto político, com o enfraquecimento do agora ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que envenenara membros do governo Trump contra o Brasil.