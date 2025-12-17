Lula e Dilma visitarão Rio Grande em janeiro para impulsionar polo naval gaúcho

Lula comandou última reunião ministerial do ano nesta quarta-feira (17). Ricardo Stuckert / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O presidente Lula estará no Rio Grande do Sul no dia 7 de janeiro para o lançamento de novas embarcações no polo naval de Rio Grande. O anúncio foi feito durante a reunião ministerial na manhã desta quarta-feira (17) pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que acompanhará Lula no Estado. A ex-presidente da República e presidente do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, Dilma Rousseff, também participará da agenda.

Durante o último encontro dos ministros em 2025, Rui Costa falou de todas as áreas do governo federal, destacando os investimentos feitos nos últimos três anos e os programas lançados no período. Quando falou sobre a exploração de petróleo, o chefe da Casa Civil relatou a queda no número de pessoas empregadas no setor naval entre o fim do segundo mandato de Lula, em 2010, e o início do terceiro, em 2023.

— O senhor chegou no seu segundo mandato, em 2010, com recorde de 83 mil pessoas empregadas no setor naval, construindo navio e embarcações. Esse número caiu, presidente, de 83 mil para 15 mil. E agora, semana passada, bateu 50 mil contratações no Brasil. E vão entrar agora em obra, no primeiro semestre, diversos navios do Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, na Bahia e em Pernambuco — anunciou.

Em seguida, Rui Costa projetou que o setor deve registrar mais de 80 mil trabalhadores em 2026 e anunciou a agenda no Rio Grande do Sul já no início do ano.

— O presidente já disse que estará dia 7 de janeiro lá no Rio Grande do Sul, com a ex-presidenta Dilma, lançando essas embarcações que serão feitas lá no Rio Grande. São mais embarcações, mais emprego para o povo do Rio Grande do Sul. Portanto, 20 navios que estão sendo encomendados — divulgou.

Em fevereiro deste ano, Lula esteve em Rio Grande para assinar o contrato da construção de quatro navios, marcando a retomada do polo naval na região sul do Estado. O investimento firmado era de US$ 278 milhões, sendo US$ 69,5 milhões por navio, com oferta de mil empregos diretos.