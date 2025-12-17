Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Lula e Dilma visitarão Rio Grande em janeiro para impulsionar polo naval gaúcho

Presidente virá ao Estado acompanhado do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa

Henrique Ternus

