Lula adia viagem ao Rio Grande do Sul

Ficou para a segunda quinzena de janeiro a viagem do presidente Lula a Rio Grande, antes anunciada para o dia 7. Em conversa com o deputado Paulo Pimenta (PT), Lula disse que não conseguirá vir no dia 7 porque os contratos para a construção de dois navios não ficarão prontos a tempo.

O Polo Naval de Rio Grande foi uma das maiores apostas dos dois primeiros mandatos de Lula e da gestão Dilma Rousseff, mas naufragou com a Operação Lava-Jato, que desmantelou as principais empresas envolvidas, acusadas de corrupção. Na campanha de 2022, Lula se comprometeu a resgatar o polo gaúcho.

A viagem do presidente a Rio Grande foi anunciada durante a reunião ministerial no dia 17, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que deve acompanhar Lula na agenda. A ex-presidente da República e presidente do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, Dilma Rousseff, também participaria da agenda. Com o adiamento, a presença de Dilma não está confirmada.

As embarcações que serão construídas em Rio Grande fazem parte de um lote que inclui 20 navios para transporte de combustíveis. Em fevereiro deste ano, Lula esteve no Rio Grande do Sul para assinar o contrato de construção de quatro navios, marcando a retomada do polo naval na região sul do Estado. O investimento firmado era de US$ 278 milhões, sendo US$ 69,5 milhões por navio, com oferta de mil empregos diretos.

