Leite sanciona lei que remaneja verbas de fundo do MP que recebeu doações na enchente

Governador recebeu apelo do MPT para vetar trecho da norma, mas não atendeu pedido. Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O governador Eduardo Leite sancionou a lei que prevê a realocação de verbas de dois fundos administrados pelo Ministério Público. O texto estipula que 20% dos recursos do Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados (FRBL) sejam repassados ao Fundo de Reaparelhamento do MP, com efeitos retroativos a 2024.

A medida é questionada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que repassou R$ 80 milhões ao FRBL em 2024 para ações de apoio a vítimas da enchente.

O MPT alega que o recurso doado com objetivo solidário agora será usado para o custeio do MP.

O MPT fez apelos pelo veto, que não foram acolhidos pelo governador, e deve entrar na Justiça questionando a retroatividade da lei. Com isso, há risco de que o montante que ainda não foi aplicado deixe o RS e seja revertido a um fundo federal.

No ano passado, o FRBL arrecadou R$ 122 milhões, valor substancialmente maior do que nos anos anteriores, em que a arrecadação variou entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões.

Em ofício enviado ao MPT, Leite registrou que quase todos os recursos provenientes das doações emergenciais já foram aplicados em ações de resposta ao desastre climático.

Cadeira vazia

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) completou um mês sem titular após a saída de Marcelo Caumo, alvo de operação da Polícia Federal.

Desde então, o adjunto Fernando Classmann responde interinamente pela pasta.

Aulas de tradição

O governo estadual anuncia nos próximos dias o programa “CTG na Escola”. O plano é firmar convênios com entidades tradicionalistas para ministrar oficinas culturais aos estudantes.

O programa receberá mais de R$ 3 milhões e será feito em parceria com o MTG.

Minoria

A CPI dos Pedágios criada na Assembleia terá maioria de deputados contrários às concessões do governo Leite. Com isso, o Piratini corre risco de ser derrotado em votações de requerimentos e convocações.

Dose dupla

No comando do PP estadual, a família Covatti planeja eleger dois deputados estaduais em 2026. Além da vereadora de Santa Cruz do Sul Nicole Weber, esposa do deputado federal Covatti Filho, o grupo prepara a candidatura de Sandro Franciscatto, irmão da deputada Silvana Covatti.

Para facilitar a identificação pelos eleitores, o político já adotou, nas redes, a alcunha de “Sandro do Covatti”.

Repasse extra

O governo estadual liberou R$ 8,98 milhões do Funrigs, o fundo da reconstrução, ao Tribunal de Contas do Estado, para compensar despesas emergenciais da enchente e bancar projetos de resiliência.

Nova direção