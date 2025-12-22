Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Encruzilhada política
Análise

Leite precisa decidir nas próximas semanas se aceita jogar o jogo de Kassab

Presidente do PSD estaria articulando para que governador gaúcho concorra e Romeu Zema (Novo) seja vice de Flávio Bolsonaro (PL)

Rosane de Oliveira

