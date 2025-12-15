Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Ano da reconstrução
Leite escolhe o mote “o Rio Grande está diferente” para sintetizar balanço de 2025

Apresentação feita no Palácio Piratini destaca que foram 15 mil ações neste ano, entre projetos e políticas públicas

