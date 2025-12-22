Leite encaminha últimas entregas de 2025 com nova UBS, tênis para alunos e veículos para Emater

Leite visitou estrutura da nova UBS acompanhado do marido, Thalis Bolzan. Arthur Vargas / Divulgação

Em uma das últimas agendas oficiais do ano, o governador Eduardo Leite foi a Estância Velha nesta segunda-feira (22) para a inauguração de uma nova unidade básica de saúde (UBS). Acompanhado do marido, Thalis Bolzan, com quem passou o final de semana na Serra, e da secretária da Saúde, Arita Bergmann, Leite entregou a nova estrutura que vai atender 8 mil moradores de três bairros da cidade.

Ao todo, a nova UBS custou R$ 2,4 milhões. A maior parte, R$ 2 milhões, foi investimento do governo estadual, e a diferença paga com contrapartida da prefeitura. A nova estrutura tem 640 metros quadrados, o dobro da antiga, de onde os serviços foram transferidos nesta segunda-feira, e vai oferecer duas equipes de Saúde da Família, uma de saúde bucal, além de nutricionista, psicólogo e psiquiatra.

— Essa é uma qualificação que estamos fazendo na atenção primária, que é a mais próxima da comunidade. A estratégia de saúde da família é um acompanhamento ainda mais dedicado às pessoas na ponta, e essa comunidade contava com uma estrutura menor para esse atendimento — disse Leite na inauguração, ao lado do prefeito de Estância Velha, Diego Francisco.

Além da inauguração na Região Metropolitana, Leite acompanhou o primeiro dia de entrega dos cartões do programa Pé No Futuro, que garante aos estudantes da rede estadual a aquisição de tênis e meias. O governador foi pessoalmente a uma loja na Rua dos Andradas, no Centro Histórico da Capital, para acompanhar a aquisição de um calçado com o benefício.