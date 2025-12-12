Leite é cobrado a se apresentar como opção para o Planalto em 2026

Leite palestrou para uma plateia cheia de economistas renomados. Mauricio Tonetto / Divulgação

Em meio ao impasse causado no centro pela candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) a presidente, renasceu entre adeptos da social- democracia um movimento para colocar o governador Eduardo Leite (PSD) no jogo. Nesse grupo estão pessoas ligadas ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, líderes do movimento Derrubando Muros, empresários e até integrantes do PSD que não querem ficar sem alternativa se o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não for candidato.

No início da semana, quando esteve no Rio de Janeiro para uma palestra na Casa das Garças, a convite do Instituto de Estudos de Política Econômica, Leite foi instado a se apresentar como candidato, para ocupar o vazio deixado pela falta de um nome sem ligação com o lulismo e o bolsonarismo. Na plateia estavam figuras como Pérsio Arida, Armínio Fraga, Pedro Malan, Gustavo Franco, Edemar Bacha, Paulo Hartung e Elena Landau.

Depois do debate sobre desenvolvimento, Leite foi jantar na casa de Bacha com Hartung, Malan e o ex-secretário da Fazenda Aod Cunha, hoje conselheiro de grandes empresas. Arida foi o primeiro a se manifestar. Disse que Leite era o candidato que a maioria dos presentes queria ver viabilizado. Outros foram na mesma toada. Ex-governador do Espírito Santo e hoje companheiro de partido de Leite, Hartung foi um dos mais enfáticos, dizendo que Leite não pode se encolher.

O governador disse que sempre esteve à disposição do PSD, mas conhece a posição de Gilberto Kassab, que ainda tem esperança de ver Tarcísio candidato. Kassab também já disse que, se Tarcísio não concorrer a presidente, a segunda opção é o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Leite seria a terceira opção.

Em outra frente, o deputado Roberto Freire (Cidadania-PE) tem usado as redes sociais para defender a candidatura de Leite como “uma opção moderna para o Brasil do século 21”. Nesta sexta-feira (12), Freire disse à coluna que sugeriu a Leite procurar outro partido e se lançar, caso Kassab insista em deixá-lo no banco de reservas.

— Quando Kassab convidou o Cidadania para formar uma federação com o PSD, eu disse a ele que nossa única condição seria ter Eduardo Leite como candidato a presidente — contou Freire, um crítico do PT que votou em Lula em 2022 por não suportar a ideia de mais quatro anos com Jair Bolsonaro.

Freire acredita que a candidatura de Flávio Bolsonaro não vai decolar, porque não empolga o Centrão, e que existe um amplo espaço no centro do espectro político para um nome novo, que seja capaz de falar a língua dos jovens e entender seus anseios.

— O Lula e o PT ainda acham que o sonho de um jovem é ter carteira assinada, bater ponto e receber o salário no fim do mês. Eles não entenderam que o mundo do trabalho mudou e que os jovens de hoje não têm afinidade com o discurso da esquerda — critica Freire.