Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

No banco de reservas
Notícia

Leite é cobrado a se apresentar como opção para o Planalto em 2026

No Rio e em São Paulo, empresários, economistas e líderes sem vinculação com o PT e com o PL buscam opção ao centro

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS