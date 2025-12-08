IPE Saúde começa a credenciar novos médicos

IPE Saúde quer atrair mais médicos para ampliar atendimentos pelo convênio dos servidores estaduais. Lauro Alves / Agencia RBS

Começou nesta segunda-feira (8) a campanha publicitária para atrair 10.460 novos médicos para atender pelo IPE Saúde. As vagas serão oferecidas pelo programa Mais Assistência, em 356 municípios gaúchos, para 42 especialidades. As inscrições vão até 9 de janeiro.

O novo diretor-presidente, Paulo Rogério Silva dos Santos, assumiu disposto a convencer os médicos de que se credenciar é um bom negócio, principalmente se for como pessoa jurídica, em que o valor da consulta é maior, compatível com o dos melhores planos privados.

— Hoje o IPE paga bem e paga em dia, mas não adianta um cenário financeiro estável se o segurado segue sem atendimento. Isso vai mudar com o Programa Mais Assistência — garante Paulo Rogério.

Até março de 2026, o IPE Saúde terá médicos credenciados pelo novo modelo que, acredita o presidente, “conseguirá mudar a opinião dos segurados em relação ao IPE Saúde”:

— Temos um plano com déficit eliminado, sustentável e que paga consultas quinzenalmente, com valores competitivos. Atualmente prestamos assistência médica e hospitalar a quase 830 mil vidas. Em 2023, teve início a reestruturação do plano principal que aumentou a contribuição para 3,6% e instituiu a cobrança por dependente, o que garantiu o saneamento das finanças, otimizou gastos e qualificou a rede assistencial. Hoje, o IPE oferece uma tabela de pagamentos compatível com os demais planos, em um contexto de categorização dos hospitais e sem judicialização — detalha.

Paulo Rogério lembra que as reformas conduzidas por seus antecessores foram importantes para sanear as finanças do IPE Saúde e retomar os pagamentos em dia e, a partir de agora, fazer um chamamento público para credenciar novos médicos.

O profissional que escolhe integrar a rede do IPE Saúde recebe os honorários de consulta em até 15 dias. Os médicos credenciados como pessoa jurídica recebem R$ 108 por consulta. Na modalidade pessoa física, o valor é de R$ 74,40, com incentivo para atuação via Pessoa Jurídica por garantir remuneração alinhada ao mercado.

Na Pediatria, há ainda um adicional de R$ 54,00 por consulta para quem atende crianças de 0 a 2 anos de idade.