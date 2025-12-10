Hugo Motta, um presidente fraco que usa a truculência para se impor

Como um erro não justifica o outro, há que se destacar o despreparo do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), para lidar com situações de tensão. O mesmo Motta que no caso dos deputados do PL passou dois dias negociando a desocupação da mesa, desta vez resolveu apelar para a truculência – não apenas com Glauber Braga, deputado que está para ser cassado por falta de decoro, mas com os jornalistas e com outros deputados.