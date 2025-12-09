Governo gaúcho acaba com exigência de vistoria para emplacar carro zero quilômetro

Objetivo é simplificar e reduzir custos para o cidadão. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Um pacto com mudanças no registro de veículos no Rio Grande do Sul será anunciado pelo governador Eduardo Leite nesta quarta-feira (10), às 9h, para simplificar e reduzir custos no processo para o cidadão. Um dos atos a serem assinados por Leite acaba com uma aberração histórica, que é a exigência de vistoria para emplacar um carro zero quilômetro.

Se o carro chega direto da fábrica, qual o sentido de exigir uma vistoria que, em tese, deveria servir para identificar se os usados estão nas condições exigidas pela legislação ambiental, por exemplo? O Estado vai anunciar a criação do Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave) Usados no Rio Grande do Sul.

A desburocratização no processo de emplacamento de veículos novos permitirá que o comprador saia da concessionária com o automóvel já registrado e documento em mãos, sem custos adicionais e sem necessidade de deslocamento até um Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA). Na transferência de usados, a implementação do sistema Renave, combinada à vistoria simplificada, garante maior segurança documental.