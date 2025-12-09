Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Redução de custos
Governo gaúcho acaba com exigência de vistoria para emplacar carro zero quilômetro

Anúncio será feito nesta quarta-feira, em pacote que inclui outras mudanças no registro de veículos

