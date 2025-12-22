Governo federal lança edital para dragagem da Lagoa Mirim

Mapa do governo mostra trecho em que será feita dragagem para tornar Hidrovia do Mercosul em realidade. Governo federal / Reprodução

Vem de Brasília mais uma boa notícia para a Região Sul do Estado. O deputado Paulo Pimenta (PT) informou à coluna que será publicado nesta terça-feira (23) o edital de dragagem da Lagoa Mirim, para tornar realidade a Hidrovia do Mercosul.

Com previsão da entrega das propostas em 3 de março de 2026, o certame prevê a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de dragagem e sinalização náutica, execução dos serviços de dragagem e sinalização náutica do canal navegável da hidrovia da Lagoa Mirim (Hidrovia Brasil-Uruguai), compreendendo o canal navegável do São Gonçalo, o canal do Sangradouro, o canal navegável da Lagoa Mirim, até o canal de acesso ao porto de Santa Vitória do Palmar.

O custo dos projetos e da obra foi orçado em R$ 57.087.461,29, com prazo de execução em 23 meses.

— Com a dragagem do São Gonçalo, vamos reintegrar a Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos. Será uma obra essencial para o Rio Grande do Sul transportar produtos vendidos para o Uruguai e para o país vizinho exportar pelo porto de Rio Grande — comemora Pimenta.

De acordo com o deputado, essa é uma obra prevista no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que agora sairá do papel.

Atualização de 23 de dezembro: a portaria está no Diário Oficial de hoje.

Propostas serão abertas no dia 3 de março de 2026 Reprodução / Diário Oficial