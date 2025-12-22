Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Hidrovia do Mercosul
Notícia

Governo federal lança edital para dragagem da Lagoa Mirim

Obra, a ser executada em 23 meses, está orçada em R$ 57 milhões

