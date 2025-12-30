Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Dívida bilionária
Governo do RS envia à União pedido de adesão ao Propag

Governador em exercício, Gabriel Souza, formalizou documento nesta terça-feira (30)

Henrique Ternus

