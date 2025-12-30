Governo do RS envia à União pedido de adesão ao Propag

Pedido assinado pelo governador em exercício, Gabriel Souza, foi encaminhado ao Ministério da Fazenda, Bruno Todeschini / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O governo do Rio Grande do Sul enviou um ofício ao Ministério da Fazenda com o pedido para aderir ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). O documento foi assinado pelo governador em exercício, Gabriel Souza, nesta terça-feira (30). No início do mês, a Assembleia Legislativa autorizou que o Piratini optasse pelo novo modelo de refinanciamento, cuja lei foi sancionada por Eduardo Leite na semana passada.

A intenção do governo é abater o passivo de forma gradativa até 2055. Segundo projeções da Secretaria da Fazenda, a adesão ao Propag deve gerar uma economia de R$ 42 bilhões nos próximos 30 anos, sendo que R$ 16 bilhões serão usados para investimentos no Estado.

Após análise das alternativas oferecidas pelo programa, o governo está solicitando a adesão com abatimento de 20% do saldo devedor atual, o equivalente a R$ 21 bilhões. O total da dívida atualmente é de R$ 106,5 bilhões que, de acordo com o modelo, será corrigido com base na inflação (IPCA).

O Piratini ingressaria no pacote 1 do Propag, que prevê redução dos juros reais para 0% e destinação de 1% da correção monetária ao Fundo de Equalização Federativa (FEF). Há também previsão de destinar 1% em investimentos no próprio Estado.

No formato atual, a União cobra juros de 4%, e corrige o saldo devedor a partir do Coeficiente de Atualização Monetária (CAM), que tem ficado em patamar próximo à taxa Selic, atualmente em 15%. Este cálculo é considerado pelo Sefaz como o principal fator de elevação da dívida antes da suspensão dos pagamentos por 36 meses, após a enchente de 2024.

— Embora o Propag ainda não seja o que o RS merece, ele é um avanço, uma alternativa mais equilibrada, que permite reduzir encargos, dar previsibilidade às finanças e preparar o Estado para os próximos anos, garantindo que o equilíbrio das contas continue se traduzindo em investimentos e serviços de qualidade para a população — avaliou Gabriel Souza.