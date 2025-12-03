Governo do RS anuncia R$ 250 milhões para rotas alternativas após enchente

Governador detalhou investimentos durante evento no Palácio Piratini nesta quarta-feira (3). Vitor Rosa / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O governo do Estado vai investir R$ 250 milhões para qualificar as chamadas Rotas de Resiliência. Serão feitas melhorias em estradas estaduais e vias municipais que serviram como acessos alternativos durante a enchente de 2024, quando as principais rodovias sofreram com deslizamentos e quedas de pontes.

Serão obras em 28 cidades, incluindo trechos municipais de 10 rodovias estaduais, além do asfaltamento de vias locais que hoje são de chão batido. As intervenções englobam ainda sinalização, drenagem e meio-fio.

O governo também planeja ampliar as conexões entre município e regiões, aprimorando a integração territorial para garantir rápida desocupação de áreas de risco e facilitar resgates em áreas atingidas por calamidades. Um novo trecho será criado em Nova Petrópolis, como alternativa à BR-116.

O governador Eduardo Leite destacou que a iniciativa faz parte de um esforço estrutural para reduzir vulnerabilidades logísticas e anular gargalos da infraestrutura gaúcha.

— As Rotas de Resiliência não são apenas novos caminhos, mas representam segurança para as famílias, previsibilidade para a economia e rapidez para as equipes de socorro. Estamos investindo para que, diante de enchentes ou bloqueios, o Estado não pare. O Rio Grande do Sul está se reconstruindo com inteligência e visão de futuro — destacou Leite.

Investimento público versus concessões

O anúncio desta quarta-feira (3) surge em meio às discussões sobre os projetos de concessão dos blocos 1 e 2 de rodovias gaúchas. O Piratini já anunciou que aplicará R$ 3 bilhões de contrapartida aos negócios para reduzir o custo das quase 50 praças de pedágio no modelo free flow (sem cancelas) que serão instaladas nas rodovias estaduais. No total, o governo prevê R$ 12 bilhões de investimentos privados para reformar e duplicar as estradas incluídas no negócio.

Prefeitos das cidades envolvidas no bloco 1 (Região Metropolitana, Serra e vales do Sinos e Paranhana), o último a ser anunciado, criticam o modelo proposto. O argumento é que o custo do pedágio será muito elevado inclusive para trafegar pela região, entre cidades vizinhas, com possíveis efeitos negativos no comércio local.

O grupo de gestores defende que o governo use os R$ 3 bilhões em investimentos diretos para melhorar as rodovias, e evitar a concessão da manutenção dos trechos para a iniciativa privada — da mesma forma como o Estado anunciou para as Rotas da Resiliência.

A diferença, segundo o Piratini, é que as estradas incluídas nos blocos de concessão são mais atrativas para uma negociação, levando em conta o fluxo de veículos, o que também eleva a necessidade de manutenção constante. No caso das outras estradas estaduais, com menos tráfego, o governo faz investimentos pontuais para que possam manter a qualidade.

Audiência pública

No dia 10 de dezembro, a partir das 10h30min, a Assembleia Legislativa vai ser palco de uma audiência pública para debater os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre o processo de concessão do bloco 2 de rodovias. A proposta do evento é do deputado Claudio Branchieri (Podemos).