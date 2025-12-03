Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Resiliência
Governo do RS anuncia R$ 250 milhões para rotas alternativas após enchente

Investimentos serão feitos em estradas que podem ser usadas para desocupar áreas de risco e facilitar resgates em calamidades

Henrique Ternus

