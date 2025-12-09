Fiergs vai tentar incluir pauta da indústria nos planos de governo dos candidatos em 2026

Presidente da Fiergs defendeu "voz ativa" do setor. Dudu Leal / Fiergs

Com a certeza de que não pode ficar de prazos cruzados esperando que os candidatos a governador adivinhem quais são os pleitos da indústria, a Fiergs incluiu nas suas tarefas de 2026 uma conversa franca com os candidatos que disputarão o Piratini. A ideia é convencê-los a incorporar ao plano de governo as demandas de um setor fundamental para a economia gaúcha.

A principal delas é a de melhorar a infraestrutura do Estado, tratando como prioridade a retomada das ferrovias, a construção de um novo aeroporto na Serra, o porto de Arroio do Sal e as hidrovias que precisam de dragagem dos canais.

O presidente da Fiergs, Claudio Bier, adiantou que essa frente será comandada pelo vice-presidente Clóvis Tramontina e pelo coordenador de Articulação Governamental, o ex-deputado Diogo Paz Bier, mais conhecido como Mano Changes.

— A indústria é responsável por 54% do ICMS gerado no Estado. Precisamos ter voz ativa — disse Bier.