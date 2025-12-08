Fiergs celebra parceria com deputados estaduais e federais 

Teve casa cheia e pitadas de bom humor o almoço realizado nesta segunda-feira pela FIERGS para celebrar o ano de parceria com parlamantares gaúchos. Deputados estaduais e federais de todo o espectro político ouviram as demandas da indústria _ em especial a aprovação do Fundo Constitucional para as regiões Sul e Sudeste.
A aprovação é um desafio e o presidente da Fiergs, Claudio Bier, brincou com essa dificuldade:
_ Sei que este é um tema difícil, mas sigo confiante. Aqui na Fiergs, ganhei a eleição por um voto. E domingo, quando ninguém mais acreditava, o meu time continuou na Séria A por um ponto.
Participaram do encontro 14 deputados federais, 10 estaduais e três secretários estaduais, além de dezenas de empresários representando diferentes segmentos da indústria gaúcha.