Faculdade de Medicina do Moinhos de Vento recebe última autorização do MEC

Pimenta assinou como testemunha o documento firmado por Leonardo Barchini e Marta Abramo, do MEC. Thiago Coelho / Divulgação

O Hospital Moinhos de Vento recebeu a última autorização para abrir as portas da sua Faculdade de Medicina. A portaria que autoriza o funcionamento da Faculdade Moinhos de Vento e permite a realização imediata do processo seletivo foi assinada na manhã desta terça-feira (23) pelo secretário executivo do Ministério da Educação, Leonardo Barchini, e pela secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Marta Abramo. O deputado Paulo Pimenta, que fez a mediação para que o MEC dessa a autorização, assinou como testemunha.

Em incontáveis reuniões, Pimenta mostrou às autoridades federais que o Moinhos, como hospital de excelência, tinha todas as condições para ser uma escola de medicina. Na assinatura da portaria, ele ressaltou que só três hospitais no Brasil têm autorização para criar faculdade de Medicina — o Sírio Libanês, o Einstein (em São Paulo) e agora o Moinhos no Rio Grande do Sul.

— Estamos muito felizes com esta conquista, resultado de uma jornada longa de muito esforço — comemorou Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento.

A Faculdade Moinhos nasce com a ambição de se tornar a número 1 no Rio Grande do Sul e uma das primeiras do Brasil na formação de médicos. Para isso, contará com um corpo docente altamente qualificado e fará uma seleção rigorosa para ingresso de alunos.

Documento foi assinado nesta terça-feira. Reprodução / Ministério da Educação