Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Agenda garantida
Após polêmica do Multipalco, governo do Estado vai anunciar programação de 2026 nesta terça-feira

Substituto de Antônio Hohlfeldt na presidência da fundação, Fabiam Thomas, vai apresentar à imprensa detalhes da programação do próximo ano

Henrique Ternus

