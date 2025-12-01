Após polêmica do Multipalco, governo do Estado vai anunciar programação de 2026 nesta terça-feira

Multipalco ficou em obras por mais de 20 anos, entre 2003 e 2025. Lauro Alves / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Depois do polêmico anúncio de suspensão de eventos no Multipalco Eva Sopher em 2026 — que resultou na queda do presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antônio Hohlfeldt —, o governo do Estado garantiu a programação no espaço e vai anunciar os detalhes nesta terça-feira (2). A apresentação à imprensa será feita pelo novo titular da fundação e secretário-adjunto da Cultura, Fabiam Thomas.

Serão divulgados os espetáculos do primeiro semestre, com ênfase nos quatro primeiros meses do ano. A programação do Porto Verão Alegre está garantida no espaço, e outros anúncios devem ser feitos na coletiva de imprensa. Com a equipe atual da fundação, considerada suficiente por Thomas, será possível garantir a agenda já em janeiro.

— Identificamos as condições de absoluta segurança, inclusive de pessoal, para garantir a programação a partir de janeiro. Não teremos nenhum servidor a menos, nenhuma funcionalidade reduzida. Teremos incrementos importantes na equipe ainda esse mês. Não faltam pessoas, mas é uma preocupação em manter o nível de excelência — explicou.

Para a reabertura do Theatro São Pedro, entre setembro e outubro do ano que vem, Fabiam Thomas prevê a necessidade de contratar mais pessoas para dar conta da demanda. O presidente da fundação, entretanto, garante que a equipe estará formada antes da inauguração do espaço reformado.

Outra apreensão do governo estadual ao anunciar detalhes da programação é garantir segurança aos produtores culturais, companhias e artistas. Segundo o novo presidente da Fundação Theatro São Pedro, a comunidade artística temeu um número elevado de cancelamentos, o que refletiria no setor turístico e no aporte de patrocinadores.

Leia Mais Leite almoça com líderes de partidos e apela por aliança ampla em torno de Gabriel Souza

— Recebemos informações de que alguns produtores encontraram dificuldade de conseguir patrocinadores, sem segurança de que o evento seria realizado. Já informamos a todos interessados que podem confirmar o evento e que as datas foram reservadas.