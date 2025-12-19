Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Insólita aliança
Esquerda e direita se unem e elegem Miguel Rossetto (PT) como relator da CPI dos Pedágios

Autor do requerimento, deputado Paparico Bacchi (PL) será o presidente

Henrique Ternus

