Escândalo do INSS atinge em cheio o PDT, partido dirigido por Carlos Lupi

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi era ministro da Previdência quando escândalo do INSS estourou.

A cada nova operação deflagrada pela Polícia Federal sob o guarda-chuva da Sem Desconto, que apura desvio de recursos de segurados do INSS, caem peças-chave no dominó que começou a desmoronar por ação da Controladoria-Geral da União, no mês de maio. Nesta quinta-feira (18), o alvo é o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão. Com ele, cai também o gaúcho Adroaldo Portal, secretário executivo do Ministério da Previdência — acima dele, só o ministro Wolney Queiroz, que desconfiou do subordinado.

A Polícia Federal pediu a prisão do senador, mas a Procuradoria-Geral da República opinou contra e a Justiça negou o pedido. Portal, que está em prisão domiciliar, também foi chefe de gabinete do senador Weverton, da liderança do PDT na Câmara e do deputado gaúcho Pompeo de Mattos.

No currículo de Portal consta, ainda, uma passagem pelo Ministério das Minas e Energia, no governo de Dilma Rousseff. Ele ainda foi presidente do Conselho de Administração dos Correios — uma estatal que hoje respira por aparelhos — e conselheiro fiscal da Telebras, privatizada no governo de Jair Bolsonaro.

Entre os presos está também Romeu Carvalho Antunes, um dos filhos do Careca do INSS, na cadeia desde setembro.

Com as prisões desta quinta-feira e mais o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal terá farto material para montar o quebra-cabeça das relações incestuosas no INSS, que resultaram em um desvio estimado em R$ 6 bilhões, tendo como vítimas aposentados e pensionistas do INSS.

Mesmo preso, o Careca do INSS não contou tudo o que sabe. É possível que, com a prisão do filho, ele resolva abrir o bico. Com tantas pessoas presas, é possível que alguma tente fechar um acordo de delação premiada para encurtar o caminho até a punição dos culpados.

Ainda falta esclarecer o papel de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, acusado por um empregado do Careca do INSS de ter recebido R$ 25 milhões e mais uma mesada de R$ 300 mil. A se confirmar o envolvimento dos peixinhos e peixões que já caíram na rede da Polícia Federal.