Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Peças que se encaixam
Análise

Escândalo do INSS atinge em cheio o PDT, partido dirigido por Carlos Lupi

Ex-ministro da Previdência foi demitido no início de junho, logo após a descoberta das fraudes

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS