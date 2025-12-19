Ernani Polo deixa a Secretaria de Desenvolvimento para construir candidatura a governador

Ernani Polo se dedicará à campanha de pré-candidato a governador pelo PP. Celso Bender / Assembleia Legislativa/Divulgação

A eleição de 2026 provocou a primeira mudança no secretariado de Eduardo Leite. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, anunciou nesta sexta-feira (19) que deixará o cargo no início de janeiro para se dedicar à campanha de pré-candidato a governador pelo PP.

— Vou aproveitar o recesso e depois os fins de semana para visitar as bases e tentar construir minha candidatura a governador, com a coerência de defender o governo do qual o PP participa — disse Polo à coluna.

O secretário gravou um vídeo e divulgou uma carta aberta explicando sua decisão, tomada de comum acordo com o governador Eduardo Leite e com o vice, Gabriel Souza. Pesou na decisão a proposta feita por Gabriel, do MDB, ao deputado Covatti Filho, do PP, das duas siglas trabalharem por seus pré-candidatos e se juntarem mais adiante numa coligação. Pela proposta, quem se se mostrar mais competitivo será o candidato a governador, e o outro, a vice.

Polo não está sozinho nessa jornada. No PP, terá de disputar a indicação com Covatti Filho, presidente do partido, que tem demonstrado simpatia pela aliança com Luciano Zucco (PL). O deputado justificou a tendência pró-Zucco pelo fato de o deputado do PL ter sugerido que os dois mantenham as pré-candidaturas até março e quem estiver melhor nas pesquisas seja o candidato nas eleições de 2026.

— Vou trabalhar alinhado com o governo, porque defendo as políticas adotadas nos dois mandatos do governo Leite, do qual nós participamos desde o início. Na verdade, estamos nesse projeto há 12 anos, porque também estivemos no governo de José Ivo Sartori, do MDB — afirmou Polo.

