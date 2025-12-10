Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Infraestrutura
Notícia

Entidades empresariais são contra concessão do bloco 1 de rodovias, mas defendem bloco 2

Reunião organizada pela Federasul, nesta quarta-feira (10), debateu propostas para as estradas gaúchas

Henrique Ternus

