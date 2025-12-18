Enfim, Lula fala sobre acusação de envolvimento do filho no escândalo do INSS

Presidente Lula concedeu coletiva de imprensa durante café da manhã com jornalistas nesta quinta-feira (18). Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

Depois de uma série de cobranças para que se manifestasse sobre as suspeitas de envolvimento de seu filho mais velho, Fabio Luís Lula da Silva, o Lulinha, na fraude do INSS, o presidente Lula enfim garantiu que ninguém será poupado:

— Já li notícias e tenho dito para ministros e à CPI que é importante ter seriedade, que se possa investigar todas as pessoas envolvidas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu envolvido nisso, ele será investigado — disse Lula nesta quinta-feira (18), ao ser questionado sobre o suposto envolvimento de Lulinha no escândalo dos aposentados e pensionistas.

A resposta ocorreu horas depois de a Polícia Federal ter deflagrado uma nova fase da Operação Sem Desconto, que prendeu o número 2 do Ministério da Previdência, o gaúcho Adroaldo Portal. O senador Weverton Rocha (PDT-MA) e um assessor parlamentar dele foram alvos de mandados de busca e apreensão.

Nesse quebra-cabeças do escândalo do INSS, uma das peças que ainda falta ser esclarecida é justamente o papel de Lulinha, que foi acusado por Edson Claro (empregado de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS) de ter recebido R$ 25 milhões e mais uma mesada de R$ 300 mil.

A nova etapa da operação policial foi autorizada pelo ministro do STF André Mendonça. Na decisão, segundo o portal g1, Mendonça afirma que a Polícia Federal encontrou cinco pagamentos de R$ 300 mil cada, feitos por uma empresa do Careca do INSS para a empresa RL Consultoria e Intermediações Ltda., que pertence a Roberta Moreira Luchsinger, também investigada, e que seria amiga de Lulinha.

Em uma mensagem trocada entre o Careca do INSS e um de seus sócios, ele diz que um dos repasses de R$ 300 mil seria destinado ao "filho do rapaz". O despacho de André Mendonça, entretanto, não explica quem seria essa pessoa.

Se não recebeu dinheiro desviado dos aposentados, Lulinha deveria abrir as contas e colocar ponto final nas acusações — sob pena de um eventual boato virar verdade, como é praxe na política. O filho do presidente ainda escapou de depor e de ter os sigilos quebrados pela CPI do INSS, protegido pela maioria governista no Congresso.