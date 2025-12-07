Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Galeria de presidenciáveis 
Análise

Encontro de governadores no Rio reúne quatro potenciais candidatos à Presidência em 2026

Tarcísio Freitas (SP), Romeu Zema (MG), Ratinho Júnior (PR) e Eduardo Leite (RS) participaram do encontro ao lado de Jorginho Melo e Cláudio Castro (RJ)

Rosane de Oliveira

