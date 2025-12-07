Encontro de governadores no Rio reúne quatro potenciais candidatos à Presidência em 2026

Ler resumo

No encerramento da reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), no Rio de Janeiro, o governador Eduardo Leite, craque da selfie, chamou os colegas para uma foto emblemática, emoldurada pela Baía da Guanabara e o Pão de Açúcar. Dos seis que aparecem na foto, quatro são pré-candidatos à Presidência em 2026 (nem todos assumidos): Leite (PSD), o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), o de Minas, Romeu Zema (Novo), e o de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos).

Jorginho Melo (PL), de Santa Catarina, deve disputar a reeleição e Cláudio Castro, o Senado. Leite e Ratinho também poderão concorrer ao Senado, se vigorar a chapa preferida do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que é Tarcísio para presidente com Zema de vice.

Se Flávio Bolsonaro continuar na disputa, Tarcísio disputará a reeleição em São Paulo. Nessa hipótese, é possível que Zema e Ratinho disputem a Presidência, na esperança de o mais votado unir a direita no segundo turno.

Depois de três dias de debates, ao final do 14º encontro do grupo, o Cosud divulgou na manhã de sábado (6) a Carta do Rio de Janeiro, centrada no tema da segurança pública e na necessidade de financiamento adequado e coordenação nacional.

— Não existe política pública que seja efetivamente prioritária se ela não estiver com recursos no orçamento. O Cosud manifesta sua preocupação com o financiamento da segurança pública no Brasil, buscando fontes e oferecendo caminhos. Também reafirmamos que a integração federativa não pode ser imposição da União sobre os Estados, mas um trabalho de coordenação que respeite a autonomia federativa e o conhecimento de quem opera a segurança para valer nas ruas — disse Leite.

A Carta sintetiza as principais posições dos sete Estados, com ênfase na consolidação de estratégias conjuntas de enfrentamento às facções criminosas, que hoje operam em escala interestadual e transnacional. Entre as prioridades reforçadas no documento estão:

A integração tecnológica entre as forças policiais;

O aperfeiçoamento de sistemas de dados e identificação multibiométrica;

⁠A recuperação de ativos do crime organizado, com destinação dos valores aos Estados responsáveis pelas operações;

⁠E a defesa de ajustes na legislação penal e processual penal para combater crimes de alta ofensividade, como tráfico de armas de guerra e atuação de facções a partir do sistema prisional.

O encontro também reforçou a necessidade de participação plena dos governadores no debate nacional sobre segurança, especialmente na tramitação da PEC 18/2025.

O documento enfatiza a preservação da autonomia das polícias estaduais, a criação de um modelo de compensação financeira para Estados que enfrentam crimes federais com recursos próprios e a urgência de ações permanentes nas fronteiras nacionais.