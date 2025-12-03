Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Conversa com aliados 
Em Porto Alegre, presidente nacional do PT mobiliza esquerda gaúcha por reeleição de Lula

Edinho Silva, presidente do partido, se reúne com líderes de oito partidos na próxima segunda-feira (8) para analisar a conjuntura nacional, sem abordar cenário estadual

Henrique Ternus

