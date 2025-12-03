Em Porto Alegre, presidente nacional do PT mobiliza esquerda gaúcha por reeleição de Lula

Edinho Silva foi eleito presidente nacional do PT em julho de 2025. Paulo Pinto / Agência Brasil

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com objetivo de fortalecer a união da esquerda em torno da pré-candidatura de Lula à reeleição, em 2026, o presidente nacional do PT, Edinho Silva estará em Porto Alegre na próxima segunda-feira (8). Na agenda, está previsto um encontro de líderes dos oito partidos que participam da frente pró-Lula no Estado, encabeçada pelo PT gaúcho.

A reunião está marcada para as 17h na sede estadual do PT, e já tem presença confirmada de representantes de todos os partidos do grupo (além do PT, estarão presentes PCdoB, PV, PDT, PSB, PSOL, Rede e Avante). O mesmo grupo participou de almoço no início de novembro, quando confirmaram a adesão ao projeto de reeleger o atual presidente da República.

— Vamos ouvir do presidente nacional o que ele pensa sobre o cenário nacional e fazer uma análise da conjuntura. É muito mais para falarmos da candidatura do Lula do que qualquer outra coisa, não se envolve com a questão estadual — antecipa o presidente do PT no RS, deputado Valdeci Oliveira.

Antes do encontro com os partidos, Edinho terá uma reunião com a executiva nacional e bancadas do PT, prevista para as 15h, e concederá coletiva de imprensa na sequência. À noite, o líder petista participa de uma plenária com a militância na sede do Cpers e segue para um jantar por adesão em uma churrascaria.