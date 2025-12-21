E se você souber antes que poderá ter Alzheimer?

Deputada Any Ortiz participou da entrega do Lumipulse G1200 para o Instituto de Ciências Básicas da Saúde da UFRGS. Gabinete Any Ortiz / Divulgação

Aqui fala uma pessoa que critica com frequência as emendas parlamentares, por entender que é um exagero destinar R$ 62 bilhões do orçamento anual para deputados e senadores indicarem o destino. Nem sempre esse destino é nobre — e são incontáveis os casos de desvios, pagamento de propina e outras delinquências.

Mas hoje quero falar de uma emenda parlamentar que justifica um mandato. É de autoria da deputada Any Ortiz (Cidadania), e pode ser considerada uma contribuição inestimável à ciência.

Na sexta-feira (19), recebi um telefonema de Any, que logo foi avisando: estava no viva-voz com o professor Geraldo Pereira Jotz e outras pessoas ligadas à medicina, comemorando a entrega de um equipamento chamado Lumipulse G1200 para o Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Que bicho é esse, você vai se perguntar? Pois é um equipamento usado na identificação precoce de doenças degenerativas, como o Alzheimer. Foi comprado com uma emenda de R$ 4 milhões da deputada gaúcha.

E adianta saber dez anos antes que você é candidatíssimo a sofrer de Alzheimer, essa doença que leva o paciente a viver num mundo paralelo e faz padecer a família, por não ter tratamento?

Adianta, e muito, garante o professor Jotz, médico do Hospital Vila Nova, que ajudou a viabilizar a compra, retardada pela burocracia que envolve a destinação de emendas a instituições públicas como a UFRGS.

O professor e pesquisador da UFRGS Eduardo Zimmer explica que doenças neurodegenerativas como o Alzheimer começam a se desenvolver muitos anos antes do surgimento dos primeiros sintomas. O diagnóstico antecipado possibilita o início mais rápido e eficaz do tratamento, o que reduz custos ao sistema de saúde, melhora a qualidade de vida dos pacientes e, em alguns casos, pode até impedir o avanço da doença. Neste caso, até a dieta adequada ajuda no tratamento precoce.

O diagnóstico é feito por meio de uma amostra de sangue que é colocada na máquina, operada por um especialista, que então identifica os traços da futura doença. Me perdoem os cientistas se essa é uma explicação simplista, mas escrevo para o público em geral e tento traduzir da forma mais clara possível as complexidades da ciência.

Minha vontade era sair correndo para fazer o teste, mas o professor Jotz explicou que antes de ser disponibilizado ao público, o exame passará por estudos de validação exigidos pela Anvisa.

Eduardo Zimmer se comprometeu que, após essa etapa, o primeiro teste será realizado pelo SUS em um paciente do Hospital Vila Nova. Por que o Vila Nova? Porque foi essa a instituição que ajudou a viabilizar a compra do equipamento, que não podia ser feita diretamente pela UFRGS.

— Foram quase três anos de trabalho para viabilizar essa emenda. Hoje conseguimos fazer a entrega que representa uma conquista importante para a saúde — disse Any na sexta-feira.

O professor Jotz esclareceu que o Rio Grande do Sul poderá fazer exames para o país inteiro, sem que o paciente precise se deslocar. Basta que a amostra de sangue seja encaminhada para a UFRGS e o equipamento fará a leitura dos sinais que indicam ou não a possibilidade de uma doença degenerativa.

— Nessa parceria, ganham os gaúchos e ganha o Brasil. O Rio Grande do Sul poderá se tornar referência ao viabilizar exames para todo o país —disse Jotz.