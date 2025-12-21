Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Avanços científicos
Opinião

E se você souber antes que poderá ter Alzheimer?

Equipamento adquirido com emenda da deputada Any Ortiz permite identificação precoce de doenças neurodegenerativas

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS