Dúvida sobre aplicação de R$ 3 bilhões do fundo de reconstrução do RS provoca bate-boca entre deputados

Na lei orçamentária anual para 2026, aprovada nesta terça-feira (2) pela Assembleia Legislativa, o governo do Estado discrimina o uso de R$ 5,6 bilhões do fundo da reconstrução do RS (Funrigs) no próximo ano. Deste montante, há uma dúvida sobre a aplicação de R$ 3 bilhões, o que gerou uma discussão nos bastidores entre os deputados Frederico Antunes (PP), líder do governo, e Miguel Rossetto (PT).

Rossetto argumenta que o orçamento não descreve o destino do valor bilionário. Entre as despesas para a Secretaria da Reconstrução Gaúcha, o governo inclui a rubrica "gestão das demandas do Plano Rio Grande", no valor de R$ 3.008.793.279, sem apresentar tabelas ou detalhes de como o recurso será aplicado.

— É muito grave o governo não apresentar a destinação de R$ 3 bilhões de recursos do Funrigs no orçamento com a transparência necessária, transformando o Fundo da Reconstrução em um fundo eleitoral para usar o dinheiro como quiser — argumentou o petista, repetindo o discurso que fez na tribuna durante a votação na sessão extraordinária pela manhã.

Enquanto Rossetto apresentava suas críticas sobre o orçamento à imprensa, já durante a tarde, Frederico observava de longe o discurso do petista e se prontificou a buscar um material sobre o tema. Minutos depois, pediu licença e apresentou ao deputado e aos repórteres uma tabela, em papel impresso, que descreve a aplicação dos R$ 3 bilhões (veja os itens abaixo).

Frederico confirmou que a tabela não está incluída na peça orçamentária aprovada, mas garante que o destino do valor bilionário foi aprovado pelo comitê gestor do Funrigs e não pode ser alterado. Além disso, o líder do governo reforçou que apresentou a descrição de aplicação dos R$ 3 bilhões durante sessão da Comissão de Finanças, que aprovou o projeto de lei do governo

Para Rossetto, entretanto, não há garantias de que o comitê (composto por secretários do governo) não vá fazer alterações ao longo do ano. Outra reclamação do petista é de que só teve acesso aos dados da tabela após ter cobrado do governo, e avalia que quem ler a peça entregue pelo governo sobre o orçamento de 2026 não vai encontrar o destino dos recursos

Com previsão de déficit primário de R$ 5,5 bilhões e o dobro de emendas para os deputados, a Lei Orçamentária Anual de 2026 foi aprovada por 32 votos a 18 — incluindo negativas de deputados do Republicanos (Gustavo Victorino, Delegado Zucco e Capitão Martim), do Podemos (Cláudio Branchieri) e do PL (Paparico Bacchi), além das bancadas de PT, PCdoB, PSOL e Novo.

Destino dos R$ 3 bilhões