Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Orçamento de 2026
Notícia

Dúvida sobre aplicação de R$ 3 bilhões do fundo de reconstrução do RS provoca bate-boca entre deputados

Miguel Rossetto (PT) avalia que lei orçamentária dá "cheque em branco" para o governo; Frederico Antunes (PP) garante que comitê gestor do Funrigs aprovou destino do montante

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS