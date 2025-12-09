Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Valores milionários
Opinião

Dona Viviane de Moraes ganha, sem jogar, o equivalente a uma Mega-Sena acumulada

Um contrato de R$ 3,6 milhões por mês, por três anos, foge a qualquer padrão de um escritório de advocacia

Rosane de Oliveira

