Deputados se mobilizam pela indicação de Cezar Miola para o Tribunal de Contas da União

Sob a liderança do deputado Márcio Biolchi (MDB), ganha força no Rio Grande do Sul um movimento para indicar o conselheiro Cezar Miola, do Tribunal de Contas do Estado, para a vaga que será aberta no Tribunal de Contas da União (TCU) em fevereiro, com a aposentadoria de Aroldo Cedraz, por idade. Pela qualidade do trabalho de Miola, esse deveria ser um movimento suprapartidário, envolvendo os 31 deputados e os três senadores. Se algum deles não conhecer o trabalho de Miola, a coluna fornece alguns subsídios para justificar a indicação.
O primeiro é que Miola não é político — e o TCU deveria ser uma instituição despartidarizada. Minas está se mobilizando para indicar o deputado Odair Cunha (PT) e Rio de Janeiro o também deputado Hugo Leal (PSD). O segundo é que o conselheiro do TCE-RS é um técnico altamente qualificado, um funcionário público por excelência, que já foi do Ministério Público de Contas e conhece como poucos o processo de fiscalização de contas públicas e de aferição do sucesso das políticas públicas.
Conhecido no TCE-RS pela retidão, Miola tem no currículo uma história de trabalho em favor da educação pública, reconhecido nacionalmente por educadores como Cláudia Costin e Priscila Cruz, do Todos pela Educação. Como presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Miola estimulou conselheiros de outros Estados a se engajarem na luta por educação de qualidade, apoiando iniciativas que fazem a diferença nos municípios.
— Miola hoje é reconhecido nacionalmente pelo conteúdo e protagonismo em entidades ligadas às contas públicas — diz Biolchi em defesa da indicação do gaúcho que já poderia ter se aposentado, mas preferiu continuar trabalhando.
Miola iniciou sua trajetória no TCE-RS em 1992, como auditor público externo, passando posteriormente pelo Ministério Público de Contas, até a nomeação, em 2008, para o cargo de conselheiro. Ele presidiu o TCE entre 2011 e 2015. Com atuação nacional, liderou a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, nos anos de 2003 e 2004, assumiu a coordenação do Comitê de Educação do Instituto Rui Barbosa e conduziu, no biênio 2022–2023, a Atricon. Atualmente, ocupa a vice-presidência.