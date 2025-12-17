Deputados se mobilizam pela indicação de Cezar Miola para o Tribunal de Contas da União

Conselheiro Cezar Miola pode ser indicado para vaga no Tribunal de Contas da União. Andréa Graiz / Agencia RBS

Sob a liderança do deputado Márcio Biolchi (MDB), ganha força no Rio Grande do Sul um movimento para indicar o conselheiro Cezar Miola, do Tribunal de Contas do Estado, para a vaga que será aberta no Tribunal de Contas da União (TCU) em fevereiro, com a aposentadoria de Aroldo Cedraz, por idade. Pela qualidade do trabalho de Miola, esse deveria ser um movimento suprapartidário, envolvendo os 31 deputados e os três senadores. Se algum deles não conhecer o trabalho de Miola, a coluna fornece alguns subsídios para justificar a indicação.

O primeiro é que Miola não é político — e o TCU deveria ser uma instituição despartidarizada. Minas está se mobilizando para indicar o deputado Odair Cunha (PT) e Rio de Janeiro o também deputado Hugo Leal (PSD). O segundo é que o conselheiro do TCE-RS é um técnico altamente qualificado, um funcionário público por excelência, que já foi do Ministério Público de Contas e conhece como poucos o processo de fiscalização de contas públicas e de aferição do sucesso das políticas públicas.

Conhecido no TCE-RS pela retidão, Miola tem no currículo uma história de trabalho em favor da educação pública, reconhecido nacionalmente por educadores como Cláudia Costin e Priscila Cruz, do Todos pela Educação. Como presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Miola estimulou conselheiros de outros Estados a se engajarem na luta por educação de qualidade, apoiando iniciativas que fazem a diferença nos municípios.

— Miola hoje é reconhecido nacionalmente pelo conteúdo e protagonismo em entidades ligadas às contas públicas — diz Biolchi em defesa da indicação do gaúcho que já poderia ter se aposentado, mas preferiu continuar trabalhando.