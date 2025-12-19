Deputados questionam modelagem de concessão feita pelo BNDES

Frederico Antunes concorda com a avaliação da cúpula do governo de Eduardo Leite de que a CPI é eleitoreira e foi criada para servir de palanque político. Lucas Kloss / ALRS / Divulgação

Pelos discursos dos deputados de esquerda e de direita que apoiam a CPI dos Pedágios, está sendo colocada em dúvida a lisura do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), empresa pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, responsável pela modelagem das três concessões de rodovias estaduais.

A modelagem do Bloco 3, que teve o consórcio Caminhos da Serra Gaúcha como único concorrente, foi feita pelos técnicos do BNDES na gestão de Gustavo Montezano, no governo de Jair Bolsonaro. A do bloco 2 (cujo leilão está previsto para março) e a do bloco 1 (que está em fase de audiências pública) foram elaboradas na gestão de Aloizio Mercadante, no governo Lula. A concessão da RS-287 foi modelada pelo Banco Mundial e não está no escopo da CPI.

O líder do governo no Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP), destacou que a escolha do relator deveria recair sobre um parlamentar que tenha votado a favor da Lei 14.875/2024, que autoriza o Poder Executivo a conceder serviços de exploração de rodovias e infraestrutura terrestre.

Antunes destacou que, à época, apenas a bancada do PT se posicionou contra a lei, enquanto as demais a apoiaram, tornando essencial um perfil alinhado ao mérito da norma para debater não o "porquê" das concessões, mas sua aplicação prática.