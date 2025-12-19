Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

CPI dos pedágios
Notícia

Deputados questionam modelagem de concessão feita pelo BNDES

Foram os técnicos do banco que indicaram ao governo a localização das praças de pedágio, valor e obras

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS