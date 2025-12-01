Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Conta cara
Opinião

Deputados fogem do Brasil e nós pagamos para manter seus gabinetes funcionando

Mesmo sem receber salário, Alexandre Ramagem, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro custam mais de R$ 400 mil por mês

Rosane de Oliveira

