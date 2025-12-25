Decisões de Toffoli ampliam desconfiança sobre jogo de interesses no caso do Banco Master

Dias Toffoli manteve acareação entre Vorcaro, o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, para terça-feira (29). Nelson Jr / SCO/STF

Tudo o que envolve o Banco Master cheira mal. A teia de relações de Daniel Vorcaro com altas autoridades dos Três Poderes em Brasília dava a ele a certeza da impunidade. Daí a surpresa quando ele foi preso pela Polícia Federal no momento em que se preparava — como em cenas de filme ou novela — para embarcar rumo a Dubai. Junto veio a liquidação extrajudicial do Master, depois da fracassada tentativa de Vorcaro de vender uma instituição bichada para o Banco Regional de Brasília, vetada pelo mesmo Banco Central.

O escândalo, que estranhamente poupou (até aqui) o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), escalou a rampa de acesso ao Supremo Tribunal Federal (STF). Lá estão hoje dois personagens ligados direta ou indiretamente ao caso (Alexandre de Moraes e Dias Toffoli), e um terceiro (Gilmar Mendes) que, no canetaço, mudou as regras do jogo para dificultar o impeachment de ministros do STF. A cada dia, um novo capítulo embaralha a trama e lança dúvidas sobre o desfecho.

O mais recente trata da manutenção da acareação marcada pelo ministro Dias Toffoli entre Vorcaro, o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, para a próxima terça-feira (29). A Procuradoria-Geral da República pediu o adiamento da acareação, alegando que é impróprio fazê-la nessa fase do processo, que estava na Justiça Federal de Brasília e Toffoli acatou um pedido da defesa para que tramite no Supremo. Detalhe: nem a Polícia Federal nem o Ministério Público pediram a acareação. Foi ideia de Toffoli, ministro que decretou sigilo máximo no caso e restringiu o acesso aos documentos que envolvem o Master.

Alexandre de Moraes ainda não deu uma explicação convincente para as conversas com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Na versão oficial, dada um dia depois da publicação da reportagem da jornalista Malu Gaspar sobre suposta pressão para autorizar a negociação entre o Master e o BRB, os dois só trataram da Lei Magnitsky. Moraes precisou remendar a sua resposta porque na primeira versão nada disse sobre o Master, nem o Banco Central tocou na palavra que queima a língua. No segundo comunicado, o ministro disse que nunca tratou de Banco Master com Galípolo e que o escritório de advocacia de sua esposa "jamais atuou na operação de aquisição BRB-Master perante o Banco Central".

Aliás, o presidente do Banco Central, solícito, disse que estava à disposição do Supremo para explicar, no detalhe, os motivos que levaram à liquidação do banco de Vorcaro. E acrescentou que está tudo documentado. Antes de qualquer acareação, seria prudente ouvir cada um dos três em separado e chamar Galípolo para falar com os ministros.

A história fica ainda mais parecida com roteiro de série de TV quando se acrescenta o fato de que o escritório da esposa de Moraes, Viviane Barci de Moraes, e de seus filhos foi contratado pelo Master por 30 meses com honorários de R$ 3,6 milhões por mês. Essa é a pedra no sapato do ministro.