Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Assembleia Legislativa
Notícia

CPI dos pedágios é eleitoreira e sem fato determinado claro

Risco do movimento dos deputados é afugentar investidores e eliminar a concorrência

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS