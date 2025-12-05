Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Último ato
CPI das concessionárias chega ao fim, e relatório propõe modernizar fiscalização

Texto faz críticas à atuação de CEEE Equatorial e RGE, mas relator sustenta que atuação do Legislativo é limitada

Henrique Ternus

