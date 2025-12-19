Rosane de Oliveira

Progressistas divididos
Covatti Filho reage à saída de Polo com pressão para PP deixar o governo Leite

Presidente do PP quer que o partido decida ainda em janeiro o rumo a tomar na eleição de 2026

