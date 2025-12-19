Covatti Filho reage à saída de Polo com pressão para PP deixar o governo Leite

Covattinho quer reunir direção do partido em janeiro para decidir sobre saída do governo Leite. Filipe Lederhos / Divulgação

Adversário do secretário Ernani Polo na disputa interna do PP, o presidente do partido, Covatti Filho, reagiu ao anúncio de sua saída do cargo com dois posts publicados no X, sugerindo que todos os indicados pelo PP deixem o governo estadual ainda em janeiro.

Pouco depois da divulgação da decisão de Polo, Covatti escreveu:

"Saúdo a decisão do deputado Ernani Polo de deixar o governo para dedicar-se ao projeto de candidatura própria do Progressistas. Agradeço e parabenizo pelo excelente trabalho realizado... Politicamente, entendo que essa iniciativa chama o partido a decidir, ainda em janeiro, a saída do governo Leite e os rumos que vamos tomar nas eleições. Vamos consolidar essa decisão, de deixar o governo, junto às instâncias partidárias primando pelo protagonismo progressista."

Prefeitos, vereadores e filiados do PP defendem a candidatura própria, mas estão divididos sobre quem apoiar, no caso de o partido ser coadjuvante. A ala de Ernani Polo prefere uma composição com o vice-governador Gabriel Souza. O grupo de Covattinho tem preferência por uma aliança com Luciano Zucco, do PL. O pai do presidente do PP, Vilson Covatti, é secretário de Desenvolvimento Rural. A família tem indicados ocupando cargos em comissão em diferentes secretarias.

Polo é radicalmente contra a saída do governo. Esclarece que vai deixar a secretaria de Desenvolvimento Econômico apenas para ter tempo de circular pela sua base eleitoral em pré-campanha para ser candidato a governador:

— Por coerência e lealdade, não concordo com a saída precipitada do governo. Nosso esforço tem de ser pela continuidade desse projeto, do qual o PP participa há 12 anos, sempre em cargos importantes. Temos de estar juntos em 2026, para evitar retrocesso e turbinar o projeto.

Entrevista irrita prefeitos

O clima de divisão no PP se acentuou com uma entrevista do deputado Maurício Marcon (PL) a uma emissora de rádio de Farroupilha. Marcon descartou a possibilidade de o PL abrir mão da cabeça de chapa em favor do PP e disse a promessa de Covattinho era liquidar o assunto até o final deste mês.

— Na reunião que tivemos em Brasília, Covatti disse que tinha 70% do partido com ele e que resolveria tudo até dezembro. Depois gravou um vídeo falando em candidatura própria e dizendo que só vão decidir em março. A gente não vai ficar esperando a noiva decidir aos 49 do segundo tempo.

Na entrevista, o deputado afirmou que o PL já está procurando alternativas para vice de Zucco fora do PP:

— A cada dia a paciência dos meus colegas, e a minha também, fica menor. Estamos conversando com o Republicanos para eles indicarem um vice. Poderia ser a Any Ortiz, se ela se filiar, o Sérgio Zambiasi ou até o senador Luis Carlos Heinze, se ele for para o Republicanos.