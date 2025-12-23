Corsan cria monstrinhos para ensinar preservação ambiental

Você conheceu o Sugismundo? Esse personagem inesquecível foi criado por Ruy Perotti nos anos 1970, para uma campanha do governo federal que tinha como slogans “Povo desenvolvido é povo limpo” e “Lugar de lixo é no lixo”. O boneco era o símbolo de quem não se cuida e suja a cidade, como muita gente faz ainda hoje. Sugismundo, em preto e branco, foi aposentado, mas tem sucessores. São os vilões do esgoto, criados para uma campanha da Corsan, de conscientização de crianças e suas famílias sobre o uso correto do sistema de esgoto e a preservação ambiental.
Quem são os vilões do esgoto de 2025? Capitão Seboso, Papeleiro Maluco, Senhor Infiltrado, Doutor Veneno e Madame Bloqueio. Coloridos, com uma carinha até simpática, mas não se engane. São vilões mesmo e devem ser enfrentados todos os dias.
O que fazem esses cinco "sugismundinhos" da Campanha da Corsan? Vamos lá:
- Capitão Seboso: simboliza o descarte inadequado de óleo de cozinha na pia, um dos principais causadores de entupimentos nas redes. Cada litro de óleo descartado incorretamente também pode contaminar até 10 mil litros de água, causando danos à fauna e à vegetação aquática.
- Papeleiro Maluco: representa o lixo jogado no vaso sanitário, como papel, fio dental e cabelos, que obstrui o fluxo da rede.
- Senhor Infiltrado: alerta para a mistura indevida entre água da chuva e esgoto. Quando o esgoto é lançado na rede pluvial, ele segue para o meio ambiente sem tratamento. No sentido inverso, a entrada de água da chuva e de detritos na rede de esgoto pode danificar tubulações, desequilibrar o processo de tratamento nas estações e causar transbordamentos nas ruas.
- Doutor Veneno: chama a atenção para o descarte incorreto de medicamentos no vaso sanitário, que compromete o tratamento do esgoto onde há rede e afeta o meio ambiente, alterando a vida aquática em locais ainda não atendidos pelo sistema.
- Madame Bloqueio: personifica o descarte de objetos que bloqueiam as tubulações, como fraldas, absorventes, algodão, lenços umedecidos e outros itens lançados indevidamente na rede e no meio ambiente.
A campanha “Juntos Contra os Vilões do Esgoto” transforma orientações técnicas de saneamento em uma narrativa lúdica e educativa, voltada, inicialmente, a crianças, famílias e veranistas. Você vai conhecê-los nas praias gaúchas, especialmente junto aos chuveiros que a Corsan instala para que o veranista possa tirar a areia do corpo quando sai da praia.