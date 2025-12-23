Corsan cria monstrinhos para ensinar preservação ambiental

Você conheceu o Sugismundo? Esse personagem inesquecível foi criado por Ruy Perotti nos anos 1970, para uma campanha do governo federal que tinha como slogans “Povo desenvolvido é povo limpo” e “Lugar de lixo é no lixo”. O boneco era o símbolo de quem não se cuida e suja a cidade, como muita gente faz ainda hoje. Sugismundo, em preto e branco, foi aposentado, mas tem sucessores. São os vilões do esgoto, criados para uma campanha da Corsan, de conscientização de crianças e suas famílias sobre o uso correto do sistema de esgoto e a preservação ambiental.