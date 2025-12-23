Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Campanha nas praias
Notícia

Corsan cria monstrinhos para ensinar preservação ambiental

Vilões do esgoto representam práticas que devem ser evitadas

