CNJ garante bônus salarial para juízes federais durante licença-maternidade e paternidade

Decisão do Conselho Nacional de Justiça vale para todos os magistrados federais. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, por unanimidade, que juízes e juízas federais têm o direito de continuar recebendo uma gratificação extra mesmo quando estiverem afastados em licença-maternidade, paternidade ou por adoção. O acórdão, que acompanhou o voto do relator do conselheiro Guilherme Augusto Caputo Bastos, foi publicado na terça-feira (9).

O bônus, chamado Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição, é pago aos magistrados que acumulam trabalho ou lidam com grande volume de processos. Até então, o pagamento ficava suspenso durante as licenças, reduzindo a remuneração final dos juízes no período.

A decisão acatou um pedido feito pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), alegando que juízas estão sofrendo redução na ordem de 15% da remuneração durante a licença-maternidade, em função do corte da bonificação.

O Conselho definiu que cortar essa verba extra viola a proteção à maternidade e à infância garantida na Constituição Federal. O entendimento é que a licença conta como tempo de serviço efetivo, e, portanto, o salário e suas vantagens não podem ser reduzidos.

A decisão é válida para a magistratura federal em todo o país, assegurando a remuneração integral durante o período de afastamento para cuidados com os filhos. Segundo resolução do CNJ, tanto os pais quanto as mães têm direito a seis meses de licença após nascimento ou adoção de filho. Em geral, essas decisões produzem efeito cascata em todas as carreiras jurídicas.

Leia a decisão na íntegra