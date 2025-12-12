Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Privilégios sem ter fim
Notícia

CNJ garante bônus salarial para juízes federais durante licença-maternidade e paternidade

Conselho decidiu por unanimidade que magistrados têm direito ao benefício pago por acúmulo de trabalho ou alto volume de processos

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS