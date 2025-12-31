Cinco temas que Lula repetirá à exaustão na campanha de 2026

Ao mesmo tempo em que terá conquistas a mostrar, Lula também evitará temas espinhosos do seu terceiro mandato. Pablo PORCIUNCULA / AFP

No clima de fazer previsões para o ano novo, a coluna elencou cinco temas que o presidente Lula deve explorar à exaustão durante sua campanha à reeleição em 2026. Todos eles são resultados econômicos positivos que o governo obteve até o fim deste ano. Apontamos também cinco assuntos dos quais o petista deve fugir — e que, consequentemente, deverão ser aproveitados pelos adversários.

Cinco temas que Lula usará na campanha...

Emprego

Lula deve falar dos recordes na geração de empregos durante seu terceiro mandato. Nesta terça-feira (30), o Ministério do Trabalho divulgou dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), revelando que o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 5,2%, a menor da série histórica. São 49 milhões de empregos formais no país.

Imposto de Renda

A vitória do governo no Congresso, com a aprovação por unanimidade da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, certamente será uma das bandeiras usadas pelo presidente na tentativa de se reeleger. A medida passa a valer já em 2026.

Escala 6x1

O fim da escala 6x1 será uma das principais bandeiras do governo em 2026. Lula articula um projeto de lei no Congresso e vai tentar pautar a medida ao longo do ano. Se conseguir aprovar, deve usar como conquista da gestão na campanha. Senão, deve usar como promessa de campanha para um eventual novo mandato.

Inflação

A inflação, que caminha para fechar 2025 dentro do teto da meta, será um dos trunfos de Lula durante a eleição. O resultado é fruto da política monetária do Banco Central e da safra recorde de grãos, mas passa também pelas medidas adotadas pelo governo para reverter o tarifaço de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros.

Bolsa

O Ibovespa fechou o ano com desempenho acima das expectativas mais otimistas e registrou alta de 33,95%, o maior avanço anual desde 2016. Lula deverá explorar o tema, em especial contra os opositores que acusam o governo petista de mau desempenho na economia.

...e cinco dos quais fugirá como o diabo da cruz

Juro elevado

A taxa básica de juros fechou o ano em 15%, índice mantido há quatro rodadas. É o maior nível da taxa Selic nos últimos 20 anos, sem indícios de que o Banco Central faça corte significativo de juros. O tema será alvo dos críticos, que lembrarão das cobranças de Lula quanto o presidente do Banco Central era Roberto Campos Neto.

Fraude no INSS

O esquema de desvios bilionários dos fundos de aposentados e pensionistas do INSS, entre 2019 e 2024, já foi explorado por opositores em uma CPMI no Congresso e ocasionou na queda do Ministro da Previdência, Carlos Lupi — presidente do PDT e forte aliado de Lula. Os adversários não deixarão barato na campanha.

Lulinha

Ainda sobre as fraudes do INSS, o suposto envolvimento do filho do presidente Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, no esquema de desvios estará no centro das críticas ao petista. Lulinha foi acusado por Edson Claro (empregado de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS) de ter recebido R$ 25 milhões e mais uma mesada de R$ 300 mil.

Dívida pública

O recorde da dívida pública da União, que atingiu R$ 8,5 trilhões no final de 2025, o equivalente a 78% do PIB brasileiro, não passará incólume pelos adversários na campanha. Opositores de Lula criticam com frequência o presidente por gastar demais.

Déficit