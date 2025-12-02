Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Segredos de Estado 
Opinião

Caso do Banco Master precisa de transparência e não de sigilo absoluto, como decidiu Toffoli em uma petição da defesa

Tudo o que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro e sua teia de relações em Brasília é de interesse público

